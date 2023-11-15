Вадим Гаранин возглавил «Черноморец»

«Черноморец» на своём официальном сайте объявил, что главным тренером новороссийской команды назначен Вадим Гаранин. Отмечается, что контракт с 52-летним тренером и его штабом рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

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52-летний Вадим Гаранин до назначения в «Черноморец» являлся ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей во Второй лиге. Ранее он возглавлял «Сочи», «Тверь» и красноярский «Енисей».

Напомним, ранее сегодня «Черноморец» объявил, что Константин Зырянов покинул пост главного тренера новороссийского клуба. Он возглавлял команду с октября 2022 года.