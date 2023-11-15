Тренер вратарей сборной России ответил, кто будет играть с Кубой

«Как бригада на этом сборе? Провели всего две тренировки. Первая была больше восстановительная. Сегодня была более цельная. Всё нормально — в рабочем режиме.



Лантратов быстро всё освоил. Артуру Нигматуллину было отправлено видео после вызова в сборную, где объяснялось, в каком направлении начинать атаку. Он приехал и был готов к этому.



Кто будет играть с Кубой? Это будет зависеть от разных факторов. От количества замен. Если будет неограниченное количество замен, то будет два вратаря. Скорее всего, с Кубой будет играть Сафонов», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.