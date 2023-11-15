Мостовой отреагировал на слухи о конфликте Дзюбы и Пиняева

О том, что между игроками произошла потасовка вчера, 14 ноября, сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, футболисты подрались после матча 14-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака» (1:1).

«Драки в футболе — это нормально. Все хотят победить, эмоции. Вчера спрашивали у Пиняева, он сказал, что ничего не было», — приводит слова Мостового Sport24.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман опроверг информацию о драке своего клиента с Пиняевым, назвав эти слухи попыткой раскачать атмосферу в московском клубе. В «Локомотиве» назвали слухи о потасовке неправдой.

Дзюба и Пиняев выступают за «Локомотив» с 2023 года. На счету Сергея в нынешнем сезоне 21 матч за столичный клуб, в которых он забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. Артем провел 17 матчей, на его счету 4 забитых мяча и 3 голевых паса.