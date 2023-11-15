Карпин подвел итоги года для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен уровнем соперников для команды с учетом ситуации в мире, хотя хотелось бы играть с командами уровня Камеруна или Ирана.

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Сборная России 20 ноября сыграет товарищеский матч с Кубой в Волгограде, он начнется в 19:30 (мск). В 2023 году россияне сыграли с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

— Итог для сборной за год какой?

— Принимаю во внимание ситуацию, хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана, но довольны тем, что есть.

— Не кажется, что давление ото всех стало выше?

— Не ощущаю такого. Какое было, такое и есть. То, что происходит извне, не зависит от меня и не влияет на меня.

— Все задачи выполнены у сборной за год?

— В целом кем то удовлетворен меньше, кем то больше. Так и с матчами, обобщать нельзя. Не могу сказать, что всё отлично и замечательно. Если мы Кению не можем обыграть, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».