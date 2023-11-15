«Не могу сказать, что всё отлично и замечательно, если мы Кению не можем обыграть» — Карпин подвел итоги года для сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что доволен уровнем соперников для команды с учетом ситуации в мире, хотя хотелось бы играть с командами уровня Камеруна или Ирана.
Сборная России 20 ноября сыграет товарищеский матч с Кубой в Волгограде, он начнется в 19:30 (мск). В 2023 году россияне сыграли с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
— Итог для сборной за год какой?
— Принимаю во внимание ситуацию, хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана, но довольны тем, что есть.
— Не кажется, что давление ото всех стало выше?
— Не ощущаю такого. Какое было, такое и есть. То, что происходит извне, не зависит от меня и не влияет на меня.
— Все задачи выполнены у сборной за год?
— В целом кем то удовлетворен меньше, кем то больше. Так и с матчами, обобщать нельзя. Не могу сказать, что всё отлично и замечательно. Если мы Кению не можем обыграть, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили сборные России и российские клубы от международных соревнований.