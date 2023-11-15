Стало известно, какую сумму «Пари НН» хочет выручить с продажи Севикяна

«Пари НН» хочет выручить с продажи Севикяна до 5 миллионов евро
Стало известно, какую сумму «Пари НН» хочет выручить с продажи вингера Эдгара Севикяна.
По информации Legalbet, нижегородский клуб хочет выручить от 3 до 5 млн евро.
В начале ноября появилась информация, что Севикяном интересуется ЦСКА. Также СМИ сообщали, что «Краснодар» связался с отцом Севикяна на тему потенциального перехода футболиста.
Севикян перешел в «Пари НН» в июле 2022 года на правах свободного агента. Контракт 22-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Севикян провел 21 матч во всех турнирах, на его счету 7 голов. Всего за «Пари НН» он сыграл в 37 матчах, забил 8 мячей и стал автором 1 результативной передачи.
Севикян выступал за сборные России разных возрастов. В сентябре 2023 года Эдгар был приглашен тренерским штабом первой сборной России, но футболист отказался от приглашения и заявил о том, что принял решение выступать за сборную Армении. В октябре нынешнего года Севикян дебютировал в составе армянской команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 с Латвией (0:2).