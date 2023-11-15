Чемпионы Британии по хоккею арендовали Петра Чеха

«Мы очень признательны за поддержку как команде «Оксфорд Сити Старз», так и самому Петру. Петр — высококлассный спортсмен, который знает, что нужно для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой», — сказал главный тренер команды Адам Киф.