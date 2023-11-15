Экс-комиссар полиции Испании готов доказать подкуп судей «Реалом».

«Я говорил о действиях. У меня нет чеков, но есть множество свидетельств от людей, знакомых с ситуацией.



Надеюсь, [документы] будут рассекречены, потому что я с радостью докажу все, о чем говорил», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.