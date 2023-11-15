Родри считает, что Холанд заслужил «Золотой мяч»

«Чемпионат мира – самое важное событие сезона, но верно и то, что он длится всего месяц, когда сезон идет 7-8 месяцев.



Исходя из этого парень, который побил все рекорды по забитым голам в своем первом сезоне [в «Манчестер Сити»] и выиграл все, очевидно, должен был бороться [за «Золотой мяч»]. Я был бы рад, если бы он выиграл, но это решают другие».