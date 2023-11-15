Губерниев оскорбил комментатора «Матч ТВ»

Журналист Дмитрий Губерниев оскорбил в своем Telegram-канале комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина.

Многие комментаторы выразили несогласие с тем, что Губерниев попал в номинацию премии ТЭФИ. Свое несогласие также выразил Шнякин, который прокомментировал финальный матч чемпионата мира по футболу в паре с Романом Трушечкиным.

«Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись», — написал Губерниев.

Также Губерниев напомнил, что он работал на футболе.

«Легендарные студии в вечернем прайме с разбором матчей Лиги чемпионов, уверен, всех еще ждут», — отметил он.

В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины обыграла в серии пенальти национальную команду Франции.