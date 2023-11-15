Футболистка Курочкина рассказала, почему продолжает карьеру в 40 лет

Нападающая команды «Звезда 2005» Олеся Курочкина рассказала в программе «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР, что еще не заработала столько денег, чтобы завершать карьеру. В сентябре Курочкиной исполнилось 40 лет, она пятикратный чемпион России. В сезоне 2008/09 в составе «Звезды 2005» она вышла в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов), где уступила немецкому клубу «Дуйсбург 2001».

© ЖФК «Звезда-2005»

— На что вы заработали карьерой?

— На всё, что у меня сейчас есть (смеется). Ну, дачу родителям купила. Это было в 2009 м, когда мы дошли до финала Кубка УЕФА, нынешней Лиги чемпионов. Вот заработали, и купила дачу.

— Как изменились зарплаты в женском футболе за последние четверть века? Насколько она позволяет вам комфортно жить?

— Наверное, всё равно надо что то откладывать, чтобы потом что то приобрести: квартиру, машину. И себе ни в чем не отказывать, отдыхать после сезона. Кроме годов, когда была пандемия, я всегда уезжала зимой отдыхать. Почти полмира объездила, теплые страны: Куба, Доминиканка, Шри Ланка, Таиланд, Египет — очень много.

— Закончить карьеру и жить безбедно — вы так не можете себе позволить?