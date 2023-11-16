Наумов пояснил, что помешает «Краснодару» стать чемпионом

— До зимней паузы, думаю, «Краснодар» может дотянуть на первом месте, но чемпионом стать ему будет крайне сложно, поскольку у него очень короткая скамейка. Вот, допустим, возьмем матч краснодарцев с «Зенитом»: петербуржцы сделали замену — усилили игру. А вот у «Краснодара» вышли со скамейки люди, но игру не усилили. Вот это и говорит о том, что скамейка у них слабовата, и это может помешать им стать чемпионами. Однако впереди пауза в чемпионате, и, возможно, удастся кем то усилить. Но вообще, мне «Краснодар» нравится: он стал стабильной и рациональной командой, а не просто шашки наголо играет, — сказал Наумов «Матч ТВ».