Соседи Роналду недовольны строящимся особняком футболиста

«У нас было три года строительства. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица уже несколько месяцев отрезана, мой сад полон пыли. И все из-за «пирамиды». Строительство дома продлится ещё как минимум год. Мы сыты по горло!» — приводит слова одного из жителей района Marca.