Сборная Венгрии вышла на Евро-2024

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от товарищеского матча между Россией и Кубой, отметив, что счет матча отходит для него на второй план, передает Vprognoze.ru.

"Для меня счет матча с Кубой уходит на второй план. Самое главное - это содержание игры. Я бы хотел увидеть в исполнении сборной России более современный футбол", - сказал Масалитин. Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.