Сборная Венгрии вышла на Евро-2024

Сборная Венгрии по футболу вышла в финальную часть Евро-2024, который пройдет в Германии.

В отборочном матче венгры сыграли вничью с Болгарией. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе венгерской команды точными ударами отметился Мартин Адам, а Алекс Петков срезал мяч в собственные ворота.

За Болгарию забили Спас Делев и Кирил Десподов.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, которые в финальном матче Евро-2020 обыграли в серии пенальти Англию. Решающий матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.