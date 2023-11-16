Рыжиков: смысл в сборной по-любому есть

«Смысл по-любому есть. Это же национальная сборная. Это люди, которые представляют наш флаг, гимн и страну. Сыграли хороший матч с Камеруном. Матчи нужны. Другой вопрос — как относиться к этим матчам? Мне интересно посмотреть на наших ребят в сборной и как болельщику, и как специалисту… Специалисту в кавычках», — рассказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.