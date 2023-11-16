Футболисты «Зенита» Кассьерра и Ерохин не сыграют с «Нефтчи»

— Кто то уехал в сборную, кто то травмирован, состав пополним из второй команды — возьмем их в Баку. Что касается Кассьерры, у него небольшое повреждение, он не сможет принять участие в матче. Марио Фернандес фрагментарно занимается в общей группе. Чуть позже ждем в ней Караваева и Васильева. Ерохин не сможет сыграть с «Нефти» из за небольшого повреждения. Возможно, игру в атаке начнут Изидор и Мантуан, посмотрим, — передает слова Семака корреспондент «Матч ТВ».