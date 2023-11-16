Семак ответил, хотел бы он возглавить иностранный клуб

«Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы. Лига чемпионов — приличный бонус за победу в РПЛ. Это самый сильный клубный турнир. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа – чемпионат России», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.