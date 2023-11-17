РПЛ объявила об изменении расписания 17-го тура

Российская Премьер-Лига и РФС в соответствии с регламентом поддержали просьбу основного вещателя об изменении расписания 17-го тура чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба Лиги в телеграм-канале.

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Изменения в расписании произошли в целях упрощения логистики передвижных телевизионных и коснулись матчей в Воронеже и Нижнем Новгороде.

Актуальная дата и время начала матчей:

«Факел» — «Балтика» — 2 декабря, 14:00 мск;

«Пари НН» — «Урал» — 2 декабря, 19:30 мск.