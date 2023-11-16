ПСЖ не планирует предлагать Мбаппе новый контракт

«ПСЖ» не хочет предлагать Килиану Мбаппе новый контракт.

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Действующее соглашение 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца этого сезона. По информации As, «ПСЖ» в данный момент исключает возможность подписания нового контракта с игроком.

Намерения парижан состоят в том, чтобы Килиан выполнил прежние договоренности и сам активировал пункт об автоматическом продлении договора до 2025 года.

«Невозможно платить ему больше», – неофициально признали в клубе.

«Реал» сохраняет спокойствие в отношении этой ситуации и не будет предпринимать никаких действий как минимум до 1 января – тогда, согласно правилам ФИФА, у всех заинтересованных клубов появится право вести переговоры с игроком.