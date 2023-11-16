«ПСЖ» не планирует предлагать Мбаппе новый контракт и хочет, чтобы игрок активировал опцию продления до 2025-го (As)
«ПСЖ» не хочет предлагать Килиану Мбаппе новый контракт.
Действующее соглашение 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца этого сезона. По информации As, «ПСЖ» в данный момент исключает возможность подписания нового контракта с игроком.
Намерения парижан состоят в том, чтобы Килиан выполнил прежние договоренности и сам активировал пункт об автоматическом продлении договора до 2025 года.
«Невозможно платить ему больше», – неофициально признали в клубе.
«Реал» сохраняет спокойствие в отношении этой ситуации и не будет предпринимать никаких действий как минимум до 1 января – тогда, согласно правилам ФИФА, у всех заинтересованных клубов появится право вести переговоры с игроком.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 11 матчей и забил 13 голов.