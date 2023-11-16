Бекхэм — о подписании Месси: это наш подарок Америке и МЛС

«Всё ещё трудно поверить, что такой великий игрок, как Месси, выступает в форме «Интер Майами». Возможно, он лучший в мире футболист. Я как владелец клуба очень горжусь этим фактом.



Мы были уверены, что переезд Лео в США, не только в Майами, будет нашим подарком всей Америке и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Такие великие игроки способны вдохновлять новое поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели пригласить Лео в нашу команду.



Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но главной причиной его подписания было желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Этот аспект очень важен для нас», — приводит слова Бекхэма Goal.com.