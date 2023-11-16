Экс-игрок «Локо»: Фернандес в первый день общается, на третий даже не здоровается

«Я уже наполовину бразилец, наполовину русский. Даже не учил язык с преподавателем, но все вокруг уверяли, что я хорошо разговариваю на русском. Он дался мне легко, общаюсь как на португальском. Марио Фернандес? Он просто очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй — уже не так, а на третий даже не здоровается», — сказал Родолфо.