Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на слова Березуцкого

«Человек из клуба сказал мне, что мнение руководства ЦСКА о Березуцком такое: «идиот останется идиотом». Вот и все! Вот такое грубое мнение руководства ЦСКА по Василию. Не умный он человек. Алексей гораздо интереснее и поумнее. Вася бесшабашный и безголовый. Легенды клуба не всегда бывают такими, какими мы их представляем. Вася стал слишком много говорить», — сказал Пономарев.