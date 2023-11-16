Игрок «Ростова» и сборной России высказался о жестких фразах Карпина

«Карпин в перерыве игры со «Спартаком» сравнил команду с девочками? Он сказал это после игры, не в перерыве. Воспринял нормально. Высказывания у него бывают жёсткие, но плюс-минус всё по делу. Были ли фразы жёстче? Да. В этом сезоне — когда мы «Сочи» скрутились, «Крыльям» крупно проиграли. Этот период был самый тяжелый, сколько мы работаем с ним», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».