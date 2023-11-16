«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поборются за защитника «Байера»

Напомним, Жонатан Та присоединился к «Байеру» в 2015 году. Он перешёл из «Гамбурга» за € 7,5 млн. С тех пор защитник провёл за леверкузенский клуб 321 матч. В сезоне-2023/2024 он пропустил лишь одну игру «Байера», а в остальных 16 матчах принял участие и забил четыре гола. Также на его счету 19 игр в составе сборной Германии.