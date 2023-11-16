Умер бывший президент и главный тренер «Балтики» Корней Шперлинг

Бывший президент и тренер калининградской «Балтики» Корней Шперлинг скончался на 77 м году жизни, сообщает пресс служба футбольного клуба.

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Причина смерти Шперлинга не называется.

— Его имя навсегда списано в историю Калининградского футбола золотыми буквами. Наши соболезнования родным и близким. Вечная память, — говорится в сообщении.

С 1979 по 1985 годы Шперлинг возглавлял омский «Иртыш», впоследствии тренировал «Уралмаш» (сейчас — «Урал»). В 1990 е годы он занимал пост президента, главного тренера и тренер консультанта «Балтики».