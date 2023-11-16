Алдонин назвал лучших нападающих по итогам первого круга РПЛ

— Кто из нападающих лучший по итогу первого круга РПЛ? Очень хорошую форму держит Ваня Сергеев, Кордоба, Кассьерра. Эти форварды практически сейчас на одном уровне. Можно еще добавить Тюкавина. Но ему не хватать стабильности — он может выдать яркие матчи, а может уйти в тень. В плане стабильности и влияния на результат команды нужно добавлять. Потому что классный нападающий должен давать результат. Если матч прошел без голевой передачи или забитого мяча, то это уже не очень хорошая игра для форварда, — цитирует Алдонина Metaratings.ru.