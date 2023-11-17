Месси прокомментировал конфликт во время матча

Нападающий сборной Аргетины Лионель Месси прокомментировал эпизод, в котором он схватил за голову игрока сборной Уругвая Матиаса Оливеру. Месси дал понять, что уругвайский футболист проявил неуважение к старшим, из-за чего и возник конфликт.

«Я предпочту не говорить всё, что думаю. Но этим молодым людям нужно научиться уважать старших», — приводит слова Месси TyC Sports.

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Напомним, в матче 5-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.