Российский тренер извинился перед игроком «Спартака» Соболевым
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ" признался, что принес извинения форварду "Спартака" Александру Соболеву.
"Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое что ненужное сказать в эфире, поэтому принес извинения", - сказал Талалаев.
Он не уточнил, какое именно высказывание имелось в виду.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В последнем матче группового этапа Кубка России против "Краснодара" нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания. В последнем матче РПЛ против "Ростова" он появился на 86-й минуте, а предыдущую игру с "Локомотивом" пропустил.
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России. Также форвард отказался от общения со СМИ в текущем сезоне.