Российский тренер извинился перед игроком «Спартака» Соболевым

Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ" признался, что принес извинения форварду "Спартака" Александру Соболеву.

"Я видел Сашу, мы поговорили. Имел оплошность кое что ненужное сказать в эфире, поэтому принес извинения", - сказал Талалаев.

Он не уточнил, какое именно высказывание имелось в виду.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В последнем матче группового этапа Кубка России против "Краснодара" нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания. В последнем матче РПЛ против "Ростова" он появился на 86-й минуте, а предыдущую игру с "Локомотивом" пропустил.