Зорин рассказал об уходе из «Спартака» в аренду в минское «Динамо»

«Осознавал, что в сезоне у меня либо вообще не будет игрового времени, либо его будет крайне мало. Нужно было искать команду, где бы я чаще выходил на поле.



Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке России. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он поднял меня и Пашу [Мелешина] из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне.



Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил...



Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается», – сказал хавбек минского «Динамо».