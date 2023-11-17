Карраскаль рассказал, почему выбрал остаться в России

«У меня были предложения из Англии, Италии, Бразилии, но из России — только «Динамо». Я поговорил с Фаби (Бальбуэна. — Прим. «Чемпионата»), тренерами и принял его. Это было моё решение. Уверен, что я не ошибся», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.