Криштиану Роналду установил новый рекорд

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, забившим 10 мячей за национальную команду в возрасте 38 лет, сообщает статистический портал Stats Foot.

Футболист отличился в матче девятого тура групповой стадии отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна (2:0).

В списке лучших бомбардиров отборочного этапа португалец с 10 голами идет вторым, уступая нападающему сборной Бельгии Ромелу Лукаку по дополнительным показателям.

Всего за сборную Роналду провел 203 игры и забил 127 мячей.