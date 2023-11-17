Карраскаль: даже после ухода Медины в «Спартак» мы остаемся друзьями

«Он мой друг, мы общаемся. То, что мы теперь играем в разных клубах — не проблема. Дружба выше этого. Даже на поле мы остаёмся друзьями, никакой вражды», — сказал Карраскаль в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.