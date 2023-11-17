Личка рассказал о стиле игры «Динамо»
Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка поделился своими мыслями о стиле игры команды.
«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы. Подчеркну еще раз: крайне важна реализация», – приводит слова Марцела Лички RT.
После 15 туров РПЛ «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Бело-голубые в текущем розыгрыше РПЛ забили 24 мяча, пропустив при этом 19 голов. Лидер РПЛ по забитым мячам – самарские «Крылья Советов», которые по итогам 15 матчей – 31 раз поразили ворота соперника.
В 16 туре «Динамо» сыграет против московского ЦСКА 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.