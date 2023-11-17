Личка рассказал о стиле игры «Динамо»

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы. Подчеркну еще раз: крайне важна реализация», – приводит слова Марцела Лички RT.