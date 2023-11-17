Акинфеев назвал плюсы и минусы ЦСКА по итогам 15 туров

«Это тенденция нынешнего чемпионата – не только ЦСКА веселит своей игрой в обороне. Есть две-три команды, которые плюс-минус стабильно играют, а все остальные где-то рядом, если брать статистику по пропущенным голам.

Моя оценка после 15 туров всей команде? Тут есть и плюсы и минусы. Плюс – что мы не проигрываем никому. Но и не выигрываем, играем вничью. Минус – это, конечно, куча пропущенных голов. Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров. Надо выдохнуть и делать её, когда будет зимняя пауза. Всё-таки если поднапрячься, приобрести качественных футболистов, можно и пятёрку поставить в конце апреля – начале мая. Идёт, как идёт. Никаких оценок», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»