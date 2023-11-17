Акинфеев объяснил, почему играет под 35-м номером

«Почему 35-й номер? В академии был 1-м номером, в молодёжке мне дали 56-й. Когда в основу попал, мне дали 35-й, потому что ушёл Нигматуллин, который был в аренде, номер освободился. Мне выдали – я сказал: «Ну окей, буду 35-м». Мне никогда не хотелось иметь единичку на спине, потому что ты должен на поле проявлять себя. Номер не играет за тебя. Хотел ли бы я, чтобы мой номер вывел из оборота? Я пока об этом не думал. Как решит руководство, так и будет»», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»