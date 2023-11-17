Билялетдинов назвал лучшего игрока РПЛ по итогам первого круга

— Мне нравится Кордоба. По первому кругу — он лучший в РПЛ. Колумбиец физический одаренный, может создавать много моментов за игру. Он самодостаточный форвард, который всегда несет угрозу соперникам. Он не стесняется и раскован в своих действиях. Таких игроков всегда надо опасаться, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.