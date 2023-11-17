Билялетдинов назвал лучшего игрока РПЛ по итогам первого круга

Динияр Билялетдинов назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ по итогам первого круга
Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком чемпионата России по итогам первого круга.
Кордоба в текущем сезоне МИР РПЛ забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах.
— Мне нравится Кордоба. По первому кругу — он лучший в РПЛ. Колумбиец физический одаренный, может создавать много моментов за игру. Он самодостаточный форвард, который всегда несет угрозу соперникам. Он не стесняется и раскован в своих действиях. Таких игроков всегда надо опасаться, — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.