В «Милане» прокомментировали слух о запросе «Локомотива» на трансфер Йовича

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» Йовича. 25-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день сербский футболист провёл семь матчей за «россонери», на записав на свой счёт результативных действий. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Луки Йовича составляет € 8 млн.