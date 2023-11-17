В «Милане» опровергли информацию о запросе «Локомотива» на приобретение Йовича

Спортивный директор итальянского «Милана» Джеффри Монкада отреагировал на информацию, что московский «Локомотив» сделал запрос по трансферу нападающего команды Луки Йовича.

В «Милане» прокомментировали слух о запросе «Локомотива» на трансфер Йовича
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«Мы никакого запроса не получали. Это неправда», — приводит слова Монкады Sport24.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что представители «Локомотива» запрашивали информацию об условиях перехода форварда «Милана» Йовича. 25-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. По состоянию на сегодняшний день сербский футболист провёл семь матчей за «россонери», на записав на свой счёт результативных действий. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Луки Йовича составляет € 8 млн.

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