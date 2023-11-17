Зиньковский высказался о конфликте Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

«Что происходит у Абаскаля с Соболевым? Если честно, не знаю, что у них там происходит, что у них в личных беседах и так далее, но сейчас состав такой… Соболь не попадает. Хожу ли я на все завтраки? Да. На командные мероприятия все ходят. Рыбалка? Он был. Во-первых, он дельфин, а во-вторых, он рыбак», — сказал Антон Зиньковский в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».