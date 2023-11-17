Семак ответил, хотел бы он тренировать медийную команду

Семак заявил, что не хотел бы тренировать медийную команду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не согласился бы тренировать медийный клуб. Наставник сине-бело-голубых также прокомментировал появление питерской медийной команды – «Чисто Питер».
«Он играет первый год, неплохо смотрится, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет, это неправильно», – приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».
На вопрос, возглавил бы он такую команду, Семак ответил «нет».
«Не подхожу на эту роль», – сказал тренер.
20 августа 2023 года стартовал четвертый сезон Winline Медийной Футбольной Лиги. Стыковые матчи представляли собой противостояние 8 команд, разбитых на 4 пары.
В МФЛ принимают участие такие медийные команды как «Родина Медиа», «Амкал», 2DROTS, «Сахалинец», «Бей Беги», «Матч ТВ», Fight Nights, «Дружина», «Эгриси», «Деньги», «Уралец».
Мидиакоманду «Чисто Питер» создал «Зенит». Главным тренером был назначен 47-летний Владислав Радимов.