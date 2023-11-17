Гаджиев объяснил, почему сборная России не поддается прогнозам

«Сложно сказать, что может получиться с игрой. С ожиданиями и прогнозами сложно, потому что есть нестабильность состава, нестабильность игры. Да, рейтинг [соперника] низкий, но надо понимать, что сегодня уже все умеют играть. Специалисты и журналист делились своими чувствами, что Киргизия, другие команды, с которыми играли, имеют низкие рейтинги. Но потом оказалось, что на самом деле со всеми непросто», — считает Гаджиев.