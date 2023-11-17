Семак назвал причину побед «Зенита» в последние пять лет

«Это, безусловно, тяжёлый труд. Без него не бывает побед. Это показатель работы футболистов — именно они обеспечивают результат на поле. Нужно делать правильные шаги, чтобы оставлять команду на лидирующих позициях.

Говоря о молодом поколении — там очень много талантливых ребят. Но чтобы данные были соединены с огромным трудолюбием, такое, к сожалению, случается нечасто. Многие, кто не обладает большим талантом, добиваются больших результатов. Как пример — тот же Миша Кержаков, Дима Чистяков, люди, прошедшие большой путь. Их нельзя назвать суперодарёнными футболистами, однако за счет трудолюбия реально сделать очень многое», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».