Стало известно, как сборной России избежать давления

«Нужно просто побеждать, и не будет никакого давления. После победы над Камеруном же его не было. Все понимают уровень команд, с кем приходится играть.



Многие хотят, чтобы сборная играла более результативно. Когда нет какой-то турнирной задачи, приходится дополнительно себя мотивировать. Так что не вижу никакого давления на сборную», — сказал Алдонин.