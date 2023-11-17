«Челси» и «Ман Сити» вылетят из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил ФФП

Сегодняшнее решение английской Премьер-лиги (АПЛ) лишить «Эвертон» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей может также повлиять и на две другие команды чемпионата — «Манчестер Сити» и «Челси». Оба топ-клуба могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, помимо понижения в классе, «Челси» и «Манчестер Сити» могут также лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы. Всё это может произойти только в том случае, если будет доказана вина клубов в нарушении ФФП.

Отмечается, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» было предъявлено более 100 обвинений в нарушении финансового фэйр-плей, и результаты расследования всё ещё ожидаются. А новые американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боули недавно также обращались в АПЛ, рассказав, что сделки в клубе при Романе Абрамовиче в период с 2012 по 2019 год осуществлялись с предоставлением неполной финансовой информации о них.