RMC Sport: Мбаппе отказался от €80 млн в "ПСЖ"

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от €80 млн, которые должен был заработать по контракту во французском клубе, передает RMC Sport.

RMC Sport: Мбаппе отказался от €80 млн в "ПСЖ"
© Stephane Mahe/Reuters

Инициатором такого решения стал сам игрок. Вероятно, своим поступком он хочет показать, что он не ставит деньги на первое место. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом".

В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся. В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 11 матчах Лиги 1, в которых сумел 13 раз. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за "Золотой мяч", уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно. В турнирной таблице чемпионата Франции "ПСЖ" занимает первое место, набрав 27 очков. В следующем туре столичный клуб сыграет против "Монако". Встреча состоится 24 ноября. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

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