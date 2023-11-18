RMC Sport: Мбаппе отказался от €80 млн в "ПСЖ"

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался от €80 млн, которые должен был заработать по контракту во французском клубе, передает RMC Sport.

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Инициатором такого решения стал сам игрок. Вероятно, своим поступком он хочет показать, что он не ставит деньги на первое место. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским "Реалом".