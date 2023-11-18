Семак сравнил цены на легионеров и российских игроков для «Зенита»

«Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима со стоимостью легионеров. Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов», — сказал Семак.