Абаскаля не включили в десятку лучших тренеров РПЛ

«Абаскаль не входит даже в десятку лучших тренеров РПЛ в этом сезоне, вы что. С такими деньгами и таким составом — даже не близко к лучшим, да вы чего. Семака тоже не выделял бы. Все и так знают, что «Зенит» первым будет или вторым», — сказал Мостовой.