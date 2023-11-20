«Реал» обвинил ФИФА, УЕФА и Ла Лигу в травмах игроков

Как сообщил журналист издания Marca Хавьераэ Бирланг, руководство мадридцев решило обвинить в травмах игроков Международную федерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций, Ла Лигу и Федерацию футбола Испании. Именно они сделали календарь игр слишком плотным, что и стало причиной травм игроков.