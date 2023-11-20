Источник: "Реал" обвинил ФИФА, УЕФА и Ла Лигу в травмах игроков
Руководство мадридского "Реала" считает, что причинами многочисленных травм игроков является слишком насыщенный календарь.
Как сообщил журналист издания Marca Хавьераэ Бирланг, руководство мадридцев решило обвинить в травмах игроков Международную федерацию футбола, Союз европейских футбольных ассоциаций, Ла Лигу и Федерацию футбола Испании. Именно они сделали календарь игр слишком плотным, что и стало причиной травм игроков.
Во время паузы в чемпионате Испании на матчи сборных "Реал" из-за травм лишился Винисиуса и Камавинги, что и вызвало бурную реакцию в клубе.