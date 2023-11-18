Мбаппе отказался от бонуса в «ПСЖ» в размере 80 млн евро

По информации издания, футболист стал инициатором того, чтобы ему не выплачивали премиальные в размере 80 миллионов евро. Отмечается, что Мбаппе по прежнему не определился со своим будущим, и пока неизвестно, покинет 24 летний футболист парижский клуб в конце нынешнего сезона или нет.