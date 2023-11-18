Мбаппе отказался от бонуса в «ПСЖ» в размере 80 млн евро — СМИ
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от крупного бонуса, который мог получить от парижского клуба по контракту, сообщает RMC Sport.
По информации издания, футболист стал инициатором того, чтобы ему не выплачивали премиальные в размере 80 миллионов евро. Отмечается, что Мбаппе по прежнему не определился со своим будущим, и пока неизвестно, покинет 24 летний футболист парижский клуб в конце нынешнего сезона или нет.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне французский форвард принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал одну результативную передачу.