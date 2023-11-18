Мбаппе отказался от бонуса в «ПСЖ» в размере 80 млн евро — СМИ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от крупного бонуса, который мог получить от парижского клуба по контракту, сообщает RMC Sport.

Мбаппе отказался от бонуса в «ПСЖ» в размере 80 млн евро
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По информации издания, футболист стал инициатором того, чтобы ему не выплачивали премиальные в размере 80 миллионов евро. Отмечается, что Мбаппе по прежнему не определился со своим будущим, и пока неизвестно, покинет 24 летний футболист парижский клуб в конце нынешнего сезона или нет.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне французский форвард принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал одну результативную передачу.