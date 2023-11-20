Мбаппе рассказал, что Месси изменился после прихода в "ПСЖ"

Нападающий парижского "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что форвард Лионель Месси изменил свою игру, перейдя во французский клуб, передает 90min.
"Я играл с Месси, и он, например, изменил свою игру. В "ПСЖ" он не был тем же игроком, каким был в "Барселоне". Это позволило ему выиграть чемпионат мира, коллективные и индивидуальные титулы", - сказал Мбаппе.
Месси выступал за каталонскую "Барселону" с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании. Аргентинец стал свободным агентом. В составе испанской команды Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.
Нападающий перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.
Ранее футболист «Краснодара» заявил, что Месси не заслужил «Золотой мяч».