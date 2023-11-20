Экс-футболист Жирков: в первом круге РПЛ больше всего удивил "Краснодар"

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) его больше всего удивил "Краснодар", передает Metaratings.
"Кто больше всех удивил в первом круге РПЛ? "Краснодар", потому что они идут на первом месте. Из тренеров? Наверное, Владимир Ивич, если его команда на первой строчке", - сказал Жирков.
После 15 туров РПЛ "Краснодар", набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московское "Динамо", набрав 25 очков. Самарские "Крылья Советов" и столичный ЦСКА уступают бело-голубым по дополнительным показателям. Шестым идет московский "Спартак" (24). Столько же очков имеет "Локомотив".
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